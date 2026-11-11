Temblor hoy 11 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 11 de noviembre, el Centro Sismológico Nacional (CSN) reportó más de 15 temblores hasta las 07:00 horas. El de mayor magnitud fue de 4.4 y tuvo su epicentro a 49 km al noroeste de El Tabo.

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, miércoles 11 de noviembre, en Chile

Magnitud: 5.2

Hora: 08:36 horas

08:36 horas Epicentro: 14.29 km al O de Calama.

14.29 km al O de Calama. Profundidad: 86.1 km

Magnitud: 3.6

3.6 Hora: 07:07 horas

07:07 horas Epicentro: 34 km al NE de Calama.

34 km al NE de Calama. Profundidad: 116 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 05:29 horas

05:29 horas Epicentro: 60 km al E de Socaire.

60 km al E de Socaire. Profundidad: 230 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 05:18 horas

05:18 horas Epicentro: 44 km al NO de Socaire.

44 km al NO de Socaire. Profundidad: 115 km

Magnitud: 2.6

2.6 Hora: 05:03 horas

05:03 horas Epicentro: 103 km al NE de San Pedro de Atacama.

103 km al NE de San Pedro de Atacama. Profundidad: 214 km

Magnitud: 4.4

4.4 Hora: 03:57 horas

03:57 horas Epicentro: 49 km al NO de El Tabo.

49 km al NO de El Tabo. Profundidad: 24 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 03:57 horas

03:57 horas Epicentro: 61 km al E de Taltal.

61 km al E de Taltal. Profundidad: 75 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 03:04 horas

03:04 horas Epicentro: 31 km al NE de Mina Los Pelambres.

31 km al NE de Mina Los Pelambres. Profundidad: 118 km

Magnitud: 3.5

3.5 Hora: 02:56 horas

02:56 horas Epicentro: 33 km al SO de Huasco.

33 km al SO de Huasco. Profundidad: 26 km

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 02:51 horas

02:51 horas Epicentro: 14 km al S de Cuya.

14 km al S de Cuya. Profundidad: 56 km

Magnitud: 3.9

3.9 Hora: 02:45 horas

02:45 horas Epicentro: 14 km al S de Cuya.

14 km al S de Cuya. Profundidad: 55 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 02:30 horas

02:30 horas Epicentro: 88 km al E de Socaire.

88 km al E de Socaire. Profundidad: 251 km

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 02:26 horas

02:26 horas Epicentro: 102 km al SE de Ollagüe.

102 km al SE de Ollagüe. Profundidad: 229 km

Magnitud: 4.1

Hora: 02:10 horas

02:10 horas Epicentro: 64 km al SE de Socaire.

64 km al SE de Socaire. Profundidad: 209 km

Magnitud: 2.7

2.7 Hora: 02:03 horas

02:03 horas Epicentro: 25 km al SO de Ollagüe.

25 km al SO de Ollagüe. Profundidad: 134 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 00:02 horas

00:02 horas Epicentro: 78 km al N de San Pedro de Atacama.

78 km al N de San Pedro de Atacama. Profundidad: 201 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?