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Temblor hoy 11 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Este miércoles 11 de noviembre, el Centro Sismológico Nacional (CSN) reportó más de 15 temblores hasta las 07:00 horas. El de mayor magnitud fue de 4.4 y tuvo su epicentro a 49 km al noroeste de El Tabo.

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, miércoles 11 de noviembre, en Chile

  • Magnitud: 5.2
  • Hora: 08:36 horas
  • Epicentro: 14.29 km al O de Calama.
  • Profundidad: 86.1 km
  • Magnitud: 3.6
  • Hora: 07:07 horas
  • Epicentro: 34 km al NE de Calama.
  • Profundidad: 116 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 05:29 horas
  • Epicentro: 60 km al E de Socaire.
  • Profundidad: 230 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 05:18 horas
  • Epicentro: 44 km al NO de Socaire.
  • Profundidad: 115 km
  • Magnitud: 2.6
  • Hora: 05:03 horas
  • Epicentro: 103 km al NE de San Pedro de Atacama.
  • Profundidad: 214 km
  • Magnitud: 4.4
  • Hora: 03:57 horas
  • Epicentro: 49 km al NO de El Tabo.
  • Profundidad: 24 km
  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 03:57 horas
  • Epicentro: 61 km al E de Taltal.
  • Profundidad: 75 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 03:04 horas
  • Epicentro: 31 km al NE de Mina Los Pelambres.
  • Profundidad: 118 km
  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 02:56 horas
  • Epicentro: 33 km al SO de Huasco.
  • Profundidad: 26 km
  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 02:51 horas
  • Epicentro: 14 km al S de Cuya.
  • Profundidad: 56 km
  • Magnitud: 3.9
  • Hora: 02:45 horas
  • Epicentro: 14 km al S de Cuya.
  • Profundidad: 55 km
  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 02:30 horas
  • Epicentro: 88 km al E de Socaire.
  • Profundidad: 251 km
  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 02:26 horas
  • Epicentro: 102 km al SE de Ollagüe.
  • Profundidad: 229 km
  • Magnitud: 4.1
  • Hora: 02:10 horas
  • Epicentro: 64 km al SE de Socaire.
  • Profundidad: 209 km
  • Magnitud: 2.7
  • Hora: 02:03 horas
  • Epicentro: 25 km al SO de Ollagüe.
  • Profundidad: 134 km
  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 00:02 horas
  • Epicentro: 78 km al N de San Pedro de Atacama.
  • Profundidad: 201 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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