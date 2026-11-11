Temblor hoy 11 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 11 de noviembre, el Centro Sismológico Nacional (CSN) reportó más de 15 temblores hasta las 07:00 horas. El de mayor magnitud fue de 4.4 y tuvo su epicentro a 49 km al noroeste de El Tabo.
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, miércoles 11 de noviembre, en Chile
- Magnitud: 5.2
- Hora: 08:36 horas
- Epicentro: 14.29 km al O de Calama.
- Profundidad: 86.1 km
- Magnitud: 3.6
- Hora: 07:07 horas
- Epicentro: 34 km al NE de Calama.
- Profundidad: 116 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 05:29 horas
- Epicentro: 60 km al E de Socaire.
- Profundidad: 230 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 05:18 horas
- Epicentro: 44 km al NO de Socaire.
- Profundidad: 115 km
- Magnitud: 2.6
- Hora: 05:03 horas
- Epicentro: 103 km al NE de San Pedro de Atacama.
- Profundidad: 214 km
- Magnitud: 4.4
- Hora: 03:57 horas
- Epicentro: 49 km al NO de El Tabo.
- Profundidad: 24 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 03:57 horas
- Epicentro: 61 km al E de Taltal.
- Profundidad: 75 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 03:04 horas
- Epicentro: 31 km al NE de Mina Los Pelambres.
- Profundidad: 118 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 02:56 horas
- Epicentro: 33 km al SO de Huasco.
- Profundidad: 26 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 02:51 horas
- Epicentro: 14 km al S de Cuya.
- Profundidad: 56 km
- Magnitud: 3.9
- Hora: 02:45 horas
- Epicentro: 14 km al S de Cuya.
- Profundidad: 55 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 02:30 horas
- Epicentro: 88 km al E de Socaire.
- Profundidad: 251 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 02:26 horas
- Epicentro: 102 km al SE de Ollagüe.
- Profundidad: 229 km
- Magnitud: 4.1
- Hora: 02:10 horas
- Epicentro: 64 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 209 km
- Magnitud: 2.7
- Hora: 02:03 horas
- Epicentro: 25 km al SO de Ollagüe.
- Profundidad: 134 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 00:02 horas
- Epicentro: 78 km al N de San Pedro de Atacama.
- Profundidad: 201 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.