Akriila hace historia y es confirmada para Coachella 2027: conoce las fechas y los artistas del lineup

La cantante chilena se presentará durante los dos fines de semana del reconocido festival estadounidense, compartiendo cartel con artistas como Dua Lipa, SZA, Tame Impala y Madonna, entre otras figuras internacionales.

Este miércoles se confirmó que la artista chilena AKRIILA será parte de Coachella 2027, uno de los festivales musicales más importantes del mundo, que se realiza cada año en California, Estados Unidos.

La cantante nacional fue incluida en el cartel oficial del evento, marcando un importante paso en su carrera y consolidando su creciente proyección fuera de Chile.

La próxima edición del Coachella Valley Music and Arts Festival se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos, entre el 9 y 11 de abril y el 16 y 18 de abril de 2027, en el Empire Polo Club de Indio, California.

¿Qué días se presentará AKRIILA en Coachella 2027?

De acuerdo con la programación anunciada por la organización, AKRIILA se presentará el domingo 11 y el domingo 18 de abril de 2027 , compartiendo jornada con SZA, quien será la encargada de encabezar el cierre de ambos fines de semana.

En esas mismas fechas también actuarán artistas como Don Toliver, Becky G, Kygo, Empire of the Sun, The Neighbourhood, Caroline Polachek, Tove Lo y Jorja Smith, entre otros nombres de la escena internacional.

La participación de Fernanda Sepúlveda (su nombre real) también amplía la presencia chilena en la historia del festival, donde anteriormente se han presentado artistas nacionales como Mon Laferte, Javiera Mena y Tomasa del Real.

Los artistas confirmados para Coachella 2027

El cartel de Coachella 2027 estará encabezado por tres grandes nombres de la música internacional: Dua Lipa, Tame Impala y SZA, quienes liderarán las jornadas de viernes, sábado y domingo, respectivamente.

La programación también contempla la participación de Madonna, Phoebe Bridgers, Weezer, Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Martin Garrix, Robyn y Peggy Gou.

La música latinoamericana tendrá una importante presencia con artistas como Daddy Yankee, Milo J, Bad Gyal y Becky G, además de la chilena AKRIILA. El puertorriqueño tendrá una presentación especial anunciada bajo el nombre In the Desert.