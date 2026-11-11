11/ 11/ 2026 07:59

Asalto terminó en disparos: 3 delincuentes a rostro cubierto ingresaron a colegio en Estación Central

Al menos tres delincuentes a rostro cubierto y premunidos de armas de fuego ingresaron durante la madrugada al Colegio Villa España, ubicado en Avenida 5 de Abril, sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central. Los individuos botaron una reja del estacionamiento de funcionarios para acceder al recinto, donde forzaron al menos cuatro oficinas y sustrajeron al menos un computador. Al llegar personal policial, los sujetos huyeron en medio de disparos que son materia de investigación.