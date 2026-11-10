“Se pasó de la raya”: Daniela Castillo reveló el día en que “le paró los carros” a Rafa Araneda en Rojo

La cantante desclasificó un incómodo momento que vivió con el histórico animador del programa. “Después me llamaron a dirección”, confesó sobre este episodio.

Daniela Castillo reveló un desconocido conflicto con Rafael Araneda cuando ella participaba en el programa Rojo Fama Contra Fama.

La cantante desclasificó el episodio en el podcast Y nos fuimos a capilla, conducido por María Jimena Pereyra y Carolina Soto, quienes le hicieron una particular pregunta.

“¿Es cierto que te mandaban a hablar con el director por opinar?“, consultaron las conductoras del espacio. Ante esto, la artista detalló un cruce con el entonces animador del programa de talentos.

Daniela Castillo y su cruce con Rafael Araneda

“Una vez me mandaron con el director (…) me mandaron a hablar con la Mariana Krumm porque una vez le paré los carros al Rafa “, recordó tras la pregunta de sus excompañeras.

Luego, profundizó sobre el incómodo momento con el denominado “Tío Conductor”: “No me gustó una actitud que tuvo el Rafa en pantalla (…) era porque estaba molestándome y como que se pasó un poco de la raya, siento yo, con molestar”.





Ante esto, la exparticipante de Rojo recordó que se molestó y se desplazó a otro rincón del estudio para evitar un conflicto al aire. “Como no quería decir cosas que no quería decir, me fui a sentar“, señaló.

Sin embargo, la situación no quedó ahí. “Como el Rafa después tenía que hacer una mención, ponte tú de una bebida, y fue como a tratar de cambiar (el ambiente) y yo tenía una cara, me costaba disimular mis emociones, aparte soy súper honesta con mi reacción”, dijo.

“Fue a hacer esta mención de la bebida, como a tratar de revertir la situación y yo estaba seria (…) no logró cambiarme la cara porque yo de verdad estaba enojada “, aclaró.

Debido a esto, después fue citada a la oficina de dirección. “La Mariana me subió y me bajó, me dijo: ‘¿Cómo se te ocurre pararle los carros al Rafa en pantalla?’”, rememoró.

“Igual yo hablé con ella y me entendió súper bien (…) como que entendió, pero me dijo ‘okey, pero no lo hagas más’”, zanjó sobre la polémica.