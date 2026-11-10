“No me vinculen más con él”: Mitzi Bustos rompió el silencio sobre Huaiquipán y lanzó advertencia en redes

La ex chica reality abordó la situación judicial de su exesposo durante una transmisión en vivo de TikTok y pidió enérgicamente a los usuarios que dejen de preguntarle por el acusado por delitos sexuales contra menores.

La exesposa de Francisco Huaiquipán, Mitzi Bustos, rompió el silencio tras la detención del exjugador de Colo Colo y pidió que dejen de vincularla con él o hacer consultas respecto a su prisión preventiva.

A través de una transmisión en vivo de TikTok, donde vendía productos mediante un “live shopping”, la emprendedora interrumpió sus actividades para abordar brevemente los comentarios que dejaban los usuarios.

“Antes de comenzar con esto, les voy a hacer un breve comentario. No es nada, lo único que les voy a pedir, chiquillas, que por favor no me vinculen más con él“, comenzó diciendo, visiblemente molesta por la asociación al exdeportista que está en prisión preventiva.





En esa línea, comentó que llevan dos años separados: “Les voy a pedir, pero por respeto a mí y a mi familia, que por favor no me vinculen más con él. Yo no tengo nada que ver con él. Este es mi trabajo, chicas “.

Bustos recalcó que las ventas en la red social son una de sus principales fuentes de ingresos, por lo que adelantó que no permitirá comentarios relacionados con el acusado por delitos sexuales contra menores de edad.

“Esta es mi fuente de trabajo, chiquillas, y quien lo nombre o comience a hacer como comentarios malintencionados o comentarios raros, se va a ir bloqueado sencillamente”, advirtió, antes de continuar mostrando los productos.

Mira el registro a continuación: