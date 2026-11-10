10/ 11/ 2026 07:28

Camioneros se movilizan en Ruta 5 ante nueva alza en precio del diésel pese a anuncio del Gobierno

Gremios de camioneros iniciaron movilizaciones y bloqueos parciales durante la madrugada de este martes en distintas rutas del país, con especial concentración en la Ruta 5, en rechazo al anuncio del alza en el precio del diésel. Aunque el gobierno planteó un proyecto de ley para moderar los incrementos a un máximo de 20 pesos por 3 meses, los transportistas consideran insuficiente la medida y exigen una rebaja transitoria del impuesto a los combustibles o una modificación más estable al Mepco.