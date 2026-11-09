La tasa de desempleo en Chile llegó a 9,8% y el número de personas cesantes aumentó 14,4% en un año. Revisa cómo cobrar el Seguro de Cesantía, cuándo puedes acceder al Fondo Solidario y dónde solicitar el subsidio.

En medio de las altas cifras de desempleo, entidades estatales ofrecen una serie de apoyos y subsidios para ayudar al bolsillo de quienes no tengan un trabajo.

Recordemos que, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre de 2026, un alza de 1,3 puntos porcentuales en doce meses.

Para este mes de noviembre, existen tres beneficios que pueden ser un significativo aporte económico para cesantes.

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía entrega un monto económico a los afiliados de la Administración de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Aquellos que quieran cobrar su Seguro de Cesantía deben cumplir con lo siguiente:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.





Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Solidario (FCS) complementa el Seguro de Cesantía cuando el saldo de la cuenta individual no alcanza para cubrir cinco pagos mensuales. Para solicitarlo, debes cumplir estas condiciones.

Estar cesante y tener al menos 10 cotizaciones pagadas al Fondo Solidario en los 24 meses anteriores al mes en que terminó el contrato. Las tres últimas deben ser consecutivas y con el mismo empleador.

en los 24 meses anteriores al mes en que terminó el contrato. Las tres últimas deben ser consecutivas y con el mismo empleador. Haber terminado el contrato por una causal admitida, como necesidades de la empresa , vencimiento del plazo, término de la obra o servicio, fuerza mayor o quiebra del empleador.

, vencimiento del plazo, término de la obra o servicio, fuerza mayor o quiebra del empleador. Inscribirte en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) y activar tu cuenta dentro de las 96 horas siguientes al registro.

Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía es un aporte mensual que paga el Instituto de Previsión Social (IPS) o la caja de compensación correspondiente, por un máximo de 360 días.

Se otorga por períodos de 90 días y se puede renovar si la persona sigue cesante. ¿Quiénes lo pueden obtener? Revisa los requisitos:

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2002 y haber perdido el empleo por causas ajenas a tu voluntad.

y haber perdido el empleo por causas ajenas a tu voluntad. Tener al menos 12 meses o 52 semanas de cotizaciones previsionales en los dos años anteriores a la cesantía.

en los dos años anteriores a la cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de tu municipalidad y en el del IPS o la caja de compensación que corresponda.

Cómo consultar con tu RUT y solicitar los beneficios

Para revisar tu saldo, consultar tus cotizaciones o solicitar el Seguro de Cesantía, ingresa con tu RUT y ClaveÚnica a la Sucursal Virtual de AFC.

En esa misma solicitud puedes optar al Fondo de Cesantía Solidario si cumples los requisitos.

Si te corresponde el Subsidio de Cesantía, debes presentar la solicitud ante el IPS, a través de ChileAtiende, o en tu caja de compensación, según corresponda. El trámite está disponible durante todo el año.