68% desaprueba a pdte. Kast: rebaja de penas y desempleo entre las principales razones según Cadem

El 29% de los consultados por la encuesta dijo aprobar la administración del mandatario, lo que representa un alza de tres puntos respecto de la medición anterior.

La última entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem arrojó que el presidente José Antonio Kast no logró mejorar sus cifras de aprobación y registró una baja de un punto en su desaprobación, pasando desde 69% a un 68%.

Según el sondeo, el alto desempleo y la constante alza en el precio de las bencinas fueron los principales temas a solucionar por su Gobierno de acuerdo con las personas encuestadas.

En cuanto a la valoración positiva de la administración, el 29% de los consultados dijo que aprueba la labor del mandatario, lo que representa un alza de tres puntos respecto de la medición anterior.

Aprobación presidencial en noviembre

La medición también consultó las tres principales razones para aprobar la gestión del presidente Kast. Las medidas económicas y el control del gasto fiscal ocupan el podio.

Está intentando ordenar el país y cumplir lo que prometió en campaña/gobierno de emergencia (70%)

y cumplir lo que prometió en campaña/gobierno de emergencia (70%) Mega Reforma/ Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social (44%)

(44%) Control del gasto fiscal (21%)

Aprobación presidencial semanal

Respecto a las situaciones más importantes que deberían ocurrir en Chile durante los próximos seis meses, 32% menciona que la tasa de desempleo baje de 9,8% a 8%.

Luego, un 28% señala que el precio de la bencina vuelva al nivel que tenía en marzo y 24% que la economía chilena crezca a un 3% anual. Más atrás aparece la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat (16%).

Razones de la desaprobación al Presidente

En cuanto a las razones particulares para desaprobar la administración por parte del jefe de Estado, el 43% la atribuye a la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

En tanto, el 42% de quienes tomaron parte en la muestra la vincula con la caída del crecimiento y el aumento del desempleo, mientras que un 29% argumentó un aumento del costo de la vida y el precio de los combustibles.