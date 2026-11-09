Más de 20 mil ofertas de trabajo: cómo postular a los empleos de la Feria Laboral Inacap-CPC 2026

Esta instancia organizada entre la institución de educación técnica y la Confederación de la Producción y del Comercio ofrece a quienes busquen trabajo: conectar con empresas, conocer ofertas laborales vigentes y participar en distintas actividades durante esta semana.

La tasa de desempleo en Chile ha aumentado en el último tiempo. En el trimestre móvil entre julio y septiembre de este año alcanzó un 9,8% según el Instituto Nacional de Estadísticas.

En este contexto, se realizan distintos eventos que impulsan las postulaciones a puestos de trabajo. Uno de ellos es la Feria Laboral Inacap-CPC 2026, organizada entre la institución de educación técnica y la Confederación de la Producción y del Comercio.





¿Cuándo y dónde asistir a la Feria Laboral Inacap-CPC?

Desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre las ofertas de trabajo estarán disponibles de manera online para todo público, con más de 15 mil vacantes en empleos técnicos y profesionales.

Además, cuentan con más de 3.900 cupos en empleos part-time y de oficios, y más de 2.500 para prácticas profesionales.

Aparte de la modalidad en línea, también se realizarán jornadas presenciales de la Feria Laboral Inacap-CPC a las que puedes asistir este martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Estas serán en las sedes de Inacap a lo largo de todo Chile y serán abiertas a toda la comunidad entre las 9:00 y las 16:00 horas.

En esta instancia, quienes busquen empleo podrán conectar con empresas, conocer ofertas laborales vigentes y participar en distintas actividades.

También habrán ciclos de charlas en varias ciudades del país. Para conocer los detalles de estas haz click acá.