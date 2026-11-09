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Más de 20 mil ofertas de trabajo: cómo postular a los empleos de la Feria Laboral Inacap-CPC 2026

Esta instancia organizada entre la institución de educación técnica y la Confederación de la Producción y del Comercio ofrece a quienes busquen trabajo: conectar con empresas, conocer ofertas laborales vigentes y participar en distintas actividades durante esta semana.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La tasa de desempleo en Chile ha aumentado en el último tiempo. En el trimestre móvil entre julio y septiembre de este año alcanzó un 9,8% según el Instituto Nacional de Estadísticas.

En este contexto, se realizan distintos eventos que impulsan las postulaciones a puestos de trabajo. Uno de ellos es la Feria Laboral Inacap-CPC 2026, organizada entre la institución de educación técnica y la Confederación de la Producción y del Comercio.

¿Cuándo y dónde asistir a la Feria Laboral Inacap-CPC?

Desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre las ofertas de trabajo estarán disponibles de manera online para todo público, con más de 15 mil vacantes en empleos técnicos y profesionales.

Además, cuentan con más de 3.900 cupos en empleos part-time y de oficios, y más de 2.500 para prácticas profesionales.

Aparte de la modalidad en línea, también se realizarán jornadas presenciales de la Feria Laboral Inacap-CPC a las que puedes asistir este martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Estas serán en las sedes de Inacap a lo largo de todo Chile y serán abiertas a toda la comunidad entre las 9:00 y las 16:00 horas.

En esta instancia, quienes busquen empleo podrán conectar con empresas, conocer ofertas laborales vigentes y participar en distintas actividades.

También habrán ciclos de charlas en varias ciudades del país. Para conocer los detalles de estas haz click acá.

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