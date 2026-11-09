Hallan bóveda oculta en mansión de Santiago Peña en Paraguay: cuenta con sistema de seguridad israelí

El descubrimiento ocurrió en medio de un allanamiento encabezado por fiscales y policías, en el marco de la investigación por el cierre de Ueno Bank, entidad liderada por los antiguos socios comerciales del expresidente de Paraguay.

Durante el allanamiento a una mansión del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, en el marco de la investigación por el cierre de Ueno Bank, fiscales y policías hallaron un bóveda oculta detrás de una pared falsa.

Según medios locales, este descubrimiento cuenta con impactantes características de seguridad y tecnología: un avanzado sistema de seguridad de origen israelí que incluye reconocimiento de iris.

Pese al hallazgo de la bóveda en el inmueble, aún no se ha confirmado lo que se encontraba en su interior o si los fiscales encargados del procedimiento lograron ingresar a ella.





De acuerdo con los antecedentes detrás del allanamiento, la mansión alcanzaría un valor de dos millones de dólares y habría sido adquirida mediante Ueno Bank, de modo que es clave en la investigación por la que se le imputa al expresidente Peña.

Para adquirir la propiedad, el exmandatario habría utilizado dos préstamos simultáneos concedidos por la institución bancaria en mayo de 2024, por un monto superior a los 3.500 millones de guaraníes.

El terreno donde está ubicada la mansión, en una zona residencial de San Bernardino, supera los 5.000 metros cuadrados y cuenta con aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos.