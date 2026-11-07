Detienen a Santiago Peña tras ser destituido por el Senado como presidente de Paraguay

El exmandatario había renunciado el jueves en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención a Ueno Bank.

Durante la noche de este viernes, el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó detenido en su domicilio tras ser destituido horas antes por el Senado en un juicio político.

El exmandatario renunció al cargo el pasado jueves, en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención a Ueno Bank, producto de los graves problemas de liquidez que la entidad liderada por sus antiguos socios comerciales enfrentaba.





Detienen a Santiago Peña, expresidente de Paraguay

La Fiscalía ordenó el arresto domiciliario “hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción”.

Este viernes, la Policía Nacional de Paraguay estuvo resguardando su vivienda mientras un grupo de personas se manifestaba en contra de la medida, y exigía recluir a Peña en prisión.

Según registros grabados por testigos, finalmente los efectivos policiales retiraron al expresidente de su hogar, debido a la gran cantidad de protestantes que iniciaron disturbios al exterior de él.

Incluso cuando la camioneta que trasladó a Peña dejó el lugar, los protestantes desataron su furia, como se muestra en un registro difundido en redes sociales.

El exjefe de Gobierno habría sido trasladado al Regimiento Escolta Presidencial (REP), una unidad militar del Ejército Paraguayo utilizada para la protección y custodia del Presidente de la República de dicho país.