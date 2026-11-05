Santiago Peña sigue como presidente de Paraguay tras fallida votación de su renuncia: Senado retomará juicio político

El mandatario paraguayo presentó su renuncia este jueves en medio de la crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank.

Una profunda crisis política sacude a Paraguay. El presidente Santiago Peña continúa en el cargo luego de que el Congreso no lograra reunir el quórum necesario para resolver su renuncia presentada durante la jornada de este jueves 5 de noviembre.

La situación se produjo después de que la Cámara de Diputados aprobara un juicio político en contra del mandatario, cuyo futuro deberá definirse ahora en el Senado.

¿Por qué Santiago Peña continúa como presidente de Paraguay?

Aunque inicialmente se esperaba que el oficialismo respaldara la renuncia del mandatario, un grupo de legisladores del Partido Colorado abandonó el hemiciclo, impidiendo que se reuniera el quórum necesario para continuar con la votación .

La situación se dio luego de que el expresidente paraguayo Horacio Cartes manifestara públicamente su respaldo en un comunicado del Partido Colorado. “Acompañamos el juicio político al presidente a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República“, anunciaron desde la coalición.





Tras suspender la sesión, el presidente del Senado, Basilio Núñez, convocó nuevamente a los parlamentarios para este viernes 6 de noviembre, instancia en que se retomará la discusión sobre el futuro político de Santiago Peña.

¿Qué necesita el Senado para destituir a Santiago Peña?

El juicio político contra Peña fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Ahora, el proceso deberá avanzar en el Senado, donde se necesitan al menos 30 votos de sus 45 integrantes para concretar la destitución del presidente.

Si el Senado concreta la destitución del actual mandatario, Santiago Peña perderá la posibilidad de convertirse en senador vitalicio, condición que, con la renuncia, le permitiría mantener determinados fueros e inmunidades una vez finalizado su mandato.





¿Qué originó la crisis política en Paraguay?

La renuncia de Santiago Peña se produjo en medio de la crisis financiera vinculada a Ueno Bank, entidad que fue intervenida por las autoridades tras enfrentar graves problemas de liquidez.

El escenario provocó una fuerte presión política sobre el mandatario y terminó desencadenando el proceso de juicio político que ahora deberá resolver el Senado.