“Ya pisó suelo argentino”: acusan que presidente de Paraguay huyó del país

La diputada Johana Ortega aseguró en el Congreso que el mandatario ya no estaría en suelo guaraní.

La crisis en Paraguay cada día se agudiza más, tanto así que existen acusaciones de que el presidente Santiago Peña, huyó del país.

Este jueves, en plena sesión del Congreso, la diputada Johana Ortega dejó entrever que el mandatario ya no está en suelo paraguayo.





“Mientras nosotros debatimos acá, en medios de comunicación se está afirmando que el Presidente Santiago Peña ya pisó suelo argentino. Y esa es una información con la que nosotros debemos contar antes de votar”, señaló la parlamentaria.

“¿Por qué estamos hablando de que nosotros le vamos a retirar fueros a un tipo que ya no está dentro del país y que, en violación abierta a la Constitución, no le comunicó, si así fuere, al Congreso Nacional su salida del país?”, agregó Ortega.

“Él sigue siendo el Presidente, nosotros todavía no tratamos su renuncia y todavía no se prosiguió con el juicio político. Y es bueno aclarar porque lo que cree la ciudadanía afuera y lo que los medios de comunicación están diciendo es que Santiago Peña ya salió del país. Y eso sería una segunda violación constitucional, además de todas las otras que ya hizo”, complementó.

A raíz de esto, la Secretaría General del Senado de Paraguay aseguró no ha recibido ninguna nota de permiso del actual Presidente para salir del país.