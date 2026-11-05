Mujer muere tras caer al río Mapocho y ser arrastrada por el cauce: en el lugar se encontró un segundo cuerpo

Personal especializado del Gope de Carabineros trabaja en la extracción de los cadáveres en el Puente Balmaceda, cercano al Parque de los Reyes en la comuna de Santiago.

Personal especializado del Gope de Carabineros trabaja en la extracción de dos cuerpos desde el río Mapocho.

El procedimiento en el lugar ocurrió luego que se informara sobre la caída de una mujer al cauce del río, donde la víctima habría sido arrastrada por la corriente.





Personal policial concurrió al lugar y logró localizar a la mujer en las inmediaciones de la compuerta ubicada en Manuel Rodríguez Norte (Puente Balmaceda), sector donde, además, se constató la presencia de un segundo cuerpo.

Mientras se trabaja en el lugar personal policial espera instrucciones desde el Ministerio Público.