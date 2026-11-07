🔴EN VIVO | Monto Teletón 2026: ¿Cuánto dinero lleva recaudado y cuál es la meta de este año?

La Teletón 2026 busca superar los $44 mil millones para financiar la rehabilitación de miles de niños, niñas y jóvenes. Revisa los montos actualizados de la campaña y cuánto falta para alcanzar la meta.

La Teletón 2026 continúa este sábado 7 de noviembre con una nueva jornada de actividades, espectáculos y presentaciones musicales para reunir fondos destinados al funcionamiento de los institutos de rehabilitación de la fundación.

La cruzada solidaria, que comenzó el viernes a las 22:00 horas, se extenderá durante 27 horas de transmisión televisiva, con distintos cómputos que permitirán conocer el avance de la recaudación.

La meta de la Teletón 2026 es superar los $44.253.268.546 , cifra correspondiente al último cómputo televisivo de la campaña de 2025. Cabe recordar que la recaudación definitiva del año pasado alcanzó los $50.202.554.528, tras incorporar los aportes posteriores al cierre de la transmisión.

¿Cuánto dinero lleva recaudado la Teletón 2026?

Hasta las 7:41 horas, el monto recaudado era de $7.697.807.588 , lo que equivale al 17% de la meta.

¿Cómo donar a la Teletón 2026?

Para colaborar con la Teletón 2026, las personas pueden realizar sus aportes a la tradicional cuenta 24.500-03 del Banco de Chile, mediante transferencias electrónicas, a través de la página web del banco o escaneando el código QR que aparece durante la transmisión televisiva.

También se puede donar de manera presencial en sucursales, cajas auxiliares y otros puntos de recaudación habilitados a lo largo del país.