Cambian las reglas para ciclistas en el Cerro San Cristóbal: Qué será obligatorio desde diciembre

Tras las críticas y conversaciones con deportistas, las autoridades modificaron el plan Pedalea Seguro. El registro QR solo será obligatorio para quienes practiquen enduro en senderos habilitados.

El Gobierno anunció modificaciones al plan Pedalea Seguro, iniciativa que busca reforzar la seguridad de quienes practican ciclismo y visitan el Cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano de Santiago.

Entre los principales cambios se encuentra la eliminación del chaleco reflectante obligatorio y la decisión de excluir a los ciclistas de ruta del registro mediante código QR , dos medidas que habían generado cuestionamientos entre los deportistas.

Los ajustes fueron acordados tras conversaciones entre los ministros de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y del Deporte, Francisco Riveros, junto a representantes del Parque Metropolitano y ciclistas, entre ellos el deportista nacional Martín Vidaurre.

¿Cuáles son las nuevas reglas para los ciclistas del Cerro San Cristóbal?

Con las modificaciones anunciadas, quienes practiquen ciclismo de ruta podrán continuar utilizando los caminos del parque sin necesidad de portar un chaleco reflectante ni inscribirse en el sistema de registro QR.

Sin embargo, se mantendrán las normas de seguridad y tránsito vigentes, incluyendo el uso obligatorio del casco y el respeto al límite máximo de velocidad de 30 km/h.

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, explicó que el objetivo es compatibilizar las distintas actividades que se desarrollan en el recinto.

“Esta iniciativa busca ordenar el uso del parque y resguardar la seguridad de todas las personas que conviven en él”, señaló la autoridad.

¿Quiénes deberán registrarse con código QR y desde cuándo?

El registro mediante código QR será obligatorio únicamente para los ciclistas de enduro que utilicen los senderos habilitados del Parque Metropolitano .

La inscripción se realizará una sola vez a través del sitio web de la iniciativa, utilizando ClaveÚnica o mediante el ingreso manual de los datos personales.

Tras completar el proceso, cada ciclista recibirá un código QR cifrado que deberá incorporar en un adhesivo visible en su bicicleta.

El sistema también permitirá agregar voluntariamente información de salud y contactos de emergencia para facilitar la atención en caso de accidentes.

Respecto de los plazos, las autoridades establecieron dos fechas importantes:

Del 1 al 14 de diciembre de 2026: período de marcha blanca del sistema.

período de marcha blanca del sistema. Desde el 15 de diciembre de 2026: el registro será obligatorio para los ciclistas de enduro que utilicen los senderos habilitados.





Más fiscalizaciones y límite de velocidad de 30 km/h

El plan también considera reforzar las fiscalizaciones en tres puntos estratégicos del Parque Metropolitano, con participación de Carabineros y la Seremi de Transportes.

Los controles estarán enfocados en verificar el cumplimiento del límite de velocidad de 30 km/h, el uso del casco y otras disposiciones de la Ley de Tránsito.

Además, s e habilitarán cinco rutas para la práctica de enduro y se cerrarán los senderos irregulares que puedan representar riesgos para los visitantes, la vegetación y la infraestructura del parque.

Entre las medidas complementarias se encuentran el mejoramiento de senderos, la instalación de puntos de hidratación y un servicio gratuito de custodia de bicicletas en la cumbre.

Martín Vidaurre valoró los cambios

El ciclista nacional Martín Vidaurre, quien participó en las conversaciones con las autoridades, destacó la eliminación de algunas de las exigencias originales.

“El uso obligatorio del chaleco generó dificultades entre los ciclistas, pero esta nueva propuesta representa un avance y permite compatibilizar distintas necesidades”, afirmó.

El deportista también hizo un llamado a respetar los senderos habilitados y promover una convivencia segura entre quienes utilizan el Cerro San Cristóbal para practicar deporte y realizar actividades recreativas.