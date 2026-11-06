06/ 11/ 2026 17:05

Habrá sexta alza consecutiva: aumento de combustibles disparan el IPC de octubre

Un difícil 2026 vive el país a nivel económico, donde este viernes se conoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre una variación mensual de 0,5%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, la inflación está más alta de lo esperado, el mercado laboral presenta más de un millón de cesantes, el crecimiento no repunta, y lo que viene no es positivo, ya que para la próxima semana se espera la sexta alza consecutiva en los combustibles.