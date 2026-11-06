El emotivo mensaje de familia de Sebastián Lelio tras su muerte: “Un momento de mucho dolor”

Mediante una publicación en Instagram, Amalia Kassai, su pareja, destacó que “su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”.

Un emotivo mensaje publicó Amalia Kassai, la esposa de Sebastián Lelio, tras la muerte del cineasta a los 52 años este viernes.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, escribió “con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salid del cineasta chileno Sebastián Lelio”.

“Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros” , añaden en el comunicado que firman la familia Lelio Kassai y Campos Watt.





En la misma línea, recordaron que el director tras Una Mujer Fantástica “fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momento de la historia”.

“Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos”, cerraron, en un mensaje por el fallecimiento del cineasta que obtuvo el Oscar a Mejor película de habla no inglesa en 2018.