“Te amo en esta vida y en todas”: la sentida despedida de pareja de Sebastián Lelio

Este viernes causó conmoción la abrupta muerte de Sebastián Lelio, destacado cineasta nacional y ganador del premio Oscar por la película Una Mujer Fantástica.

Lelio había iniciado hace muy poco el rodaje de un nuevo proyecto. Se trata de Poeta Chileno, basado en el libro de Alejandro Zambra del mismo nombre y que se publicó en 2020.





Pareja de Sebastián Lelio publica emotiva despedida

Tras la confirmación de la muerte del cineasta, varias personas cercanas y que compartieron y trabajaron con Lelio se manifestaron en redes sociales.

Una de estas fue Amalia Kassai, pareja de Lelio. La actriz y también directora, publicó un sentido mensaje.

“No cabe en la palabra, no cabe en mi cuerpo, no cabe en el tiempo, no cabe. Te amo en esta vida y en todas las que vendrán. Sé que para muchos Seba es una persona importante. Iluminaba todo y a todo lo que rodeaba. Gracias por sus toneladas de mensajes de amor y apoyo, pero no estoy en condiciones de contestar nada. Pronto avisaremos las coordenadas para que se puedan despedir de él. Solo queda el amor”, escribió.