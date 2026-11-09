Luis Gnecco asumirá cargo en el Gobierno: será agregado cultural en embajada chilena en Londres

El actor llegaría a mediados de noviembre hasta la capital de Inglaterra tras ser considerado por su experiencia y el reconocimiento internacional por su trabajo en cine, teatro y televisión.

A mediados de este mes Luis Gnecco aterrizará en el Gobierno del presidente José Antonio Kast para asumir un cargo que guarda directa vinculación con su trayectoria como actor.

Según confirmó Cancillería el fin de semana, el intérprete fue designado como agregado cultural en la embajada de Chile en el Reino Unido.

La decisión del Gobierno tomó en consideración la experiencia y el reconocimiento internacional del intérprete, quien ha desarrollado una extensa carrera en cine, televisión y teatro.





Hasta antes de conocerse su designación, Gnecco mantenía residencia en Francia y había interpretado al escritor argentino Jorge Luis Borges en la producción británica Borges and Me.

De acuerdo con La Tercera, la denuncia por violencia intrafamiliar que en 2021 presentó su exesposa generó dudas para su designación. Sin embargo, pesó que el caso fue cerrado por la justicia y que hubo arrepentimiento y disculpas del actor.

Además, agregó el medio citado, mencionaron que no se habían registrado antecedentes penales por la situación ni tampoco había sido integrado al Registro de Violencia Intrafamiliar.