Intenso operativo en Cerrillos: delincuentes volcaron tras robar $200 millones en efectivo a ciudadano chino

Tras chocar con su vehículo en su huida, los individuos lograron escapar a pie y ahora funcionarios de Carabineros encabezan un extenso procedimiento para dar con el paradero de los sujetos.

Un millonario robo afectó la mañana de este lunes a un ciudadano chino en la comuna de Cerrillos, quien minutos antes había realizado el retiro de un elevado monto de dinero desde una sucursal bancaria.

El hecho ocurrió en la avenida Pedro Aguirre Cerda, lugar donde dos sujetos armados abordaron e intimidaron a la víctima para luego sustraer cerca de 200 millones de pesos en efectivo.

Durante su huida de los funcionarios policiales, los delincuentes volcaron su automóvil Peugeot en la intersección de Rapa Nui con Las Américas tras colisionar con otro vehículo, que también estaría vinculado con el delito.





Antes, la banda delictual escondió la maleta que contenía el millonario botín junto con unos overoles blancos en un sitio ubicado a una cuadra del volcamiento, para luego arrancar a pie del sitio del suceso.

El despliegue en el sector incluyó un helicóptero de la Prefectura Aérea y la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros en el sector.

Los delincuentes lograron escapar y de momento la policía trabaja en dar con sus paraderos. Hasta el momento habría una persona detenida.