Feria del Libro de Maipú 2026: fechas, lugar y programación de los cuatro días gratis

La programación se extenderá por primera vez durante cuatro días. La Explanada de la Plaza de Maipú será escenario de presentaciones de libros, conversatorios, teatro, cuentacuentos y música.

La Feria del Libro de Maipú celebrará su 21.ª edición con jornadas dedicadas al terror, la literatura juvenil y las voces femeninas.

Del 12 al 15 de noviembre, más de 20 autoras y autores, una decena de editoriales y escritores locales serán parte de cuatro días de lectura, teatro, música y actividades gratuitas para toda la familia.

La programación se extenderá por primera vez durante cuatro días. Durante las fechas mencionadas, la Explanada de la Plaza de Maipú será escenario de presentaciones de libros, conversatorios, teatro, cuentacuentos y música, en un espacio pensado para que las familias de la comuna compartan en torno a la lectura.

Programación de la Feria del Libro de Maipú

Jueves 12 de noviembre: lectores jóvenes

Taller de relatos breves para estudiantes.

Conversatorio de fomento lector con el influencer Albo Lectxra.

Presentación de “Las Esperanzas”, del escritor Marco Antonio de la Parra.

Cierre con el show musical de Juanito Ayala.

Viernes 13 de noviembre: historias de vida y relaciones

El locutor Roberto Artiagoitia “Rumpy” presentará “El Chacotero Sentimental. El libro”.

El periodista y relator deportivo Vladimiro Mimica compartirá sus memorias en “Tuya, Mía, para Ti y para Mí: Una vida compartida”.





Sábado 14 de noviembre: el lado más oscuro de la literatura

El escritor Álvaro Matus presentará “Psicópatas del mundo. Trece rostros de la maldad”.

El cineasta Silvio Caiozzi conversará sobre su biografía, “Silvio comienza en julio”.

Jorge Baradit cerrará la jornada con “Chile mágico: brujería, mitos, ciudades perdidas y símbolos oscuros”.

Domingo 15 de noviembre: voces femeninas

La comediante Pamela Leiva, la deportista Bárbara Hernández y la autora Eva Van Kramer presentarán sus libros.

Las escritoras maipucinas Flora K.M. y Marcia Mejías ofrecerán una lectura poética.

La escritora Nona Fernández presentará “Marciano”.

Otras actividades

Entre las actividades también habrá cuentacuentos, obras de teatro, Zumba Kids y cosplayers de personajes de la literatura y el cómic.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, destacó que “este año la Feria del Libro de Maipú tendrá cuatro días de programación con actividades gratuitas para todos los gustos, desde historias de terror hasta autores de la comuna. Queremos que la lectura se tome la Plaza de Maipú y aportar así en extender el acceso a la cultura para nuestras vecinas y vecinos. Habrá presentaciones de libros, teatro, cuentacuentos, música y actividades para niñas y niños, así que invitamos a todos a venir, a conversar con los autores y a descubrir nuevas historias”.