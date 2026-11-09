Cony Capelli reveló el sexo y el nombre de su primera guagua: “Te estamos esperando, mi amor”

Tras meses de suspenso, la ganadora de Gran Hermano Chile publicó un video con los momentos que marcaron la íntima celebración. Diana Bolocco reaccionó con un revelador comentario.

Cony Capelli, finalmente, reveló el sexo de su primera guagua tras organizar una íntima celebración que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo.

Tras meses de suspenso, la ganadora de Gran Hermano Chile publicó un video con los momentos que marcaron la actividad del pasado sábado.

“Te estamos esperando, mi amor”, escribió en el registro que compartió con sus seguidores.

En el mismo registro, se observa el momento en que la influencer abrió una caja y salieron globos color rosa, dando cuenta de que está esperando a una niña . Asimismo, dio a conocer que su hija llevará el nombre Bella .





Las reacciones por primera hija de Cony Capelli

La noticia generó inmediatas reacciones. “¡Qué emoción! No diré que siempre dije niña”, comentó Valentina Roth, mientras que Diana Bolocco también contó que había acertado con su predicción.

“Sabía que era niñita. Un abrazo enorme mi Coni querida. Bienvenida pollita”, escribió la animadora de Fiebre de Canto.

Suro Solar, mánager de Capelli, también le dedicó unas emotivas palabras. “Bienvenida a BELLA, será tu compañera toda la vida”, comentó. “Felicidades wawi, que momento más lindo nos hiciste vivir. Que las dos sean inmensamente felices”.