Solicitó indulto presidencial: el testimonio de madre condenada por intentar matar al agresor de su hija

Yesenia Azócar fue condenada a ocho años de cárcel por el homicidio frustrado de su expareja, quien posteriormente recibió una pena de 18 años de prisión por violar y abusar sexualmente de la hija de ambos. En conversación con CHV Noticias, la mujer expresó su mayor anhelo tras enviar la solicitud al presidente José Antonio Kast.

Uno de los indulto que recibió el presidente José Antonio Kast es el de Yesenia Azócar, la mujer que fue condenada a ocho años de cárcel por homicidio frustrado tras dispararle a su expareja, quien posteriormente recibió una pena de 18 años de prisión por violar y abusar sexualmente de la hija de ambos.

En conversación con Reportajes a Fondo de CHV Noticias, Azócar recordó que su hija tenía siete años cuando le contó lo que ocurría mientras quedaba al cuidado de su padre.

Para entonces, ella llevaba cerca de cuatro meses separada del hombre, con quien mantuvo una relación de 11 años. “Yo sufría violencia, él me pegaba. Un día decidí dejarlo y me fui donde mi mamá”, relató.

En enero de 2023, Azócar fue a la casa de su expareja para enfrentarlo. Según su testimonio, él comenzó a golpearla y, en medio del forcejeo, ella tomó un arma que estaba en la vivienda.

“Pensé que me iba a matar (…) y por eso le disparé en el brazo”, contó. Carabineros la detuvo ese mismo día.

Meses después, mientras Azócar ya estaba privada de libertad, un tribunal condenó al padre de la niña por los delitos de violación y abuso sexual. “Estaba desesperada, tenía pena, dolor. Necesito sacar a mi hija adelante” , dijo la mujer al recordar lo ocurrido.





Por qué volvió a pedir el indulto

En 2025, Azócar solicitó el indulto al entonces presidente Gabriel Boric, pero su petición no prosperó.

A mediados de ese año, una Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo que le permitió seguir cumpliendo la condena en su domicilio, considerando la situación de vulnerabilidad de ella y de su hija.

Ahora, con una nueva solicitud dirigida a Kast, Azócar espera volver a trabajar y comenzar una nueva etapa con su hija en otra ciudad. Consultada por lo primero que haría si obtiene el indulto, respondió: “Iría corriendo a la playa con mi hija”.

Su petición es una de las 23 solicitudes de indulto a las que accedió CHV Noticias para el reportaje. Según informó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la cartera ha recibido más de 140.

Al respecto, el abogado Ricardo Bravo Cornejo, quien ha presentado más de 60 solicitudes de indultos en los últimos meses, todos de perfiles muy distintos, la mayoría de condenados por crímenes de lesa humanidad, pero también de Aliste Vega, quien falleció esperando el indulto, destaca que “si hay situaciones médicas o humanitarias se debería otorgar el indulto. Hay personas que son muy difícil se pueden indultar. Hay casos muy emblemáticos de penas sumamente altas que yo creo que ahí el presidente entraría en conflicto con tratados internacionales, pero indultos por razones humanitarias sí se pueden dar“.

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