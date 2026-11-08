EXCLUSIVO | CHV Noticias conoció la historia de 23 presos que piden indulto presidencial
El debate por los indultos presidenciales ha estado presente durante los ocho meses de mandato del Presidente Kast. Las últimas semanas han sido complejas para el Gobierno, y especialmente para el Ministerio de Justicia por las rebajas de condenas. Ahora, la próxima disyuntiva del Mandatario será qué hacer con respecto a los indultos. Reportajes A Fondo tuvo acceso a 23 solicitudes, algunas de puño y letra, que ya están en manos del ministerio; conoce las conversaciones que se tuvo con algunos presos que están solicitando el perdón presidencial. El informe es de Florencia Valenzuela y Jaime Orellana.