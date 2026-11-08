Tras compartir con Gisella Gallardo: Gala Caldirola explicó por qué se retiró de la Teletón

La panelista de Plan Perfecto salió al paso de las dudas y explicó en sus redes sociales la razón de su ausencia en uno de los segmentos inaugurales de la cruzada solidaria.

Gala Caldirola debió acudir a sus redes sociales para explicar su repentina desaparición de la Teletón 2026, luego de participar en uno de los segmentos inaugurales de la transmisión televisiva.

La panelista de Plan Perfecto sorprendió al participar del Pulso Regional, entre otras celebridades, junto con Gisella Gallardo, con quien mantiene una relación compleja producto de su amistad con Mauricio Pinilla.

Así, luego de una serie de especulaciones, la española publicó un video en sus historias de Instagram para dar a conocer por qué no estuvo en el segundo bloque de la cruzada solidaria.





El motivo de su ausencia en la Teletón

“La razón por la que no me pude quedar en el segundo bloque de la Teletón es porque tenía desde hace mucho tiempo un contrato que no podía fallar“, explicó.

En ese sentido, Caldirola detalló que era “día de grabaciones” y mencionó que “literalmente son las 09:30 de la noche y acabo de terminar, así que bueno”.

“Fue un placer ayer ser parte del primer bloque de la Teletón y ha sido un placer el día de hoy. Ya os contaré qué estaba haciendo”, añadió en la plataforma.

Para cerrar, adelantó que “ahora me voy a buscar a mi peque, porque me toca noche de dormir apretaditas y mañana full maternidad. No me llamen, voy a apagar el teléfono”.