Dos heridos en riesgo vital: entregan nuevo balance de lesionados tras tragedia en Santo Domingo

Once muertos y quince lesionados dejó el fatal accidente de tránsito ocurrido en la Ruta de la Fruta este sábado. Las autoridades de salud actualizaron el estado de salud de quienes sobrevivieron.

Las autoridades de salud entregaron un nuevo balance sobre las personas que terminaron lesionadas tras el trágico accidente ocurrido este sábado en Santo Domingo.

Un camión, un microbús y un vehículo menor colisionaron en la Ruta de la Fruta, accidente dejó once muertos y quince heridos.

Balance de lesionados tras tragedia en Santo Domingo

En la última actualización se dio a conocer que hay dos personas lesionadas que se encuentran en riesgo vital.

Se trata de pacientes adultos que permanecen en el Hospital Carlos Van Buren, luego de haber sido trasladados desde el Hospital Carlos Vicuña de San Antonio, debido a su estado crítico.

Según informaron las autoridades, los otros afectados se mantienen estable pese a las diversas lesiones sufridas, como cortes y fracturas.





Además, cinco víctimas han sido dadas de alta a sus domicilios.

Entre ellos, el niño de 11 años que viajaba en el vehículo particular junto a su madre y un tío al momento del accidente y que después fue atendido por un pediatra en Valparaíso.

Hasta el momento, no se han reportado nuevos fallecimientos en los establecimientos hospitalarios.

“La red asistencial se mantiene en alerta y en coordinación permanente”, aseguraron.