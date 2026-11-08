AHORA | Nuevo accidente en Ruta de la Fruta: habría una persona fallecida y ocho lesionadas

Esto ocurre a menos de 24 horas del siniestro que dejó 11 víctimas fatales tras una colisión registrada en misma carretera, pero a la altura de Santo Domingo, en la región de Valparaíso.

En horas de la mañana de este viernes, un nuevo accidente de tránsito se registró en la Ruta de la Fruta, que abarca las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins.

De acuerdo con información preliminar, al cierre de esta nota habría una persona fallecida y otras ocho habrían resultado lesionadas.

El siniestro ocurrió a la altura de la comuna de San Pedro de Melipilla e involucró a un vehículo menor con un bus de pasajeros.

“Se reporta accidente de tránsito en el kilómetro 91,080 de la Ruta H66, sector Los Olivos, en la comuna de San Pedro de Melipilla”, informó la consesionaria.

A través de redes sociales informaron que el tránsito permanece cortado en ambos sentidos, con desvíos por Cruce Loica en dirección descendente y Cruce Las Arañas en dirección ascendente.

En desarrollo…