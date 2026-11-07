Tres vehículos, 12 fallecidos y varios heridos: qué se sabe del trágico accidente de Santo Domingo

Personal médico de las ambulancias del Cesfam Santo Domingo y del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio acudió al lugar para asistir a los lesionados.

Una colisión frontal entre tres vehículos dejó a más de una decena de víctimas fatales y múltiples lesionados en la Ruta de la Fruta en Santo Domingo, región de Valparaíso.

Un camión tolva, un micro bus y un automóvil impactaron la mañana de este sábado en el kilómetro 119,8 de la Ruta 66, en el sector de Lilén.

Personal de Bomberos de Santo Domingo y San Pedro que acudió al lugar del accidente asistió a las personas atrapadas, hasta donde también llegó personal policial para cortar el tránsito.

Personal médico de las ambulancias del Cesfam Santo Domingo y del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio ayudó a los lesionados.

Las autoridades confirmaron que debido al accidente 12 personas murieron y otras 15 resultaron lesionadas , las que fueron trasladadas hasta el Hospital de San Antonio.

El fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Andrés Gallardo, informó que el Ministerio Público “solicitó la concurrencia de la SIAT, la SIP y Labocar de Carabineros en el sitio del suceso para determinar la causa probable del accidente. También al Servicio Médico Legal (SML)”.

Producto del fatal accidente, el tránsito tuvo que ser suspendido en su totalidad en esa zona, en ambas direcciones.