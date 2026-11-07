Narcotraficante beneficiado por el Gobierno reincidió tras quedar libre: fue detenido por el mismo delito

Edixon Escobar García recibió una rebaja de seis meses de condena por uno de los decretos firmados por el ministro Fernando Rabat. Ahora permanece nuevamente en prisión preventiva por tráfico de drogas.

En abril, un narcotraficante de nacionalidad venezolana recibió una rebaja de seis meses de condena mediante un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Pese a haber sido beneficiado, una vez en libertad, Edixon Escobar García reincidió en el mismo delito y fue detenido nuevamente por tráfico de drogas en Arica, según reveló Interferencia.

Este es otro de los casos que han sido revelados tras la polémica por las rebajas de penas firmadas por el Gobierno, que impulsaron a la oposición a redactar una Acusación Constitucional (AC) en contra de Rabat.

Ahora, el imputado permanece en prisión preventiva desde el 30 de octubre por resolución del Juzgado de Garantía de Arica.





Narcotraficante beneficiado por el Gobierno reincidió

Primero, Escobar fue detenido en agosto de 2020 cuando ingresó a Chile desde Perú por un paso no habilitado, cargando 25,5 kilos de cannabis y dos de clorhidrato de cocaína junto a otras cuatro personas.

Por ello, el Tribunal Oral de lo Penal de Arica lo había condenado a cinco años de presidio. Luego la pena fue sustituida por su expulsión del país, pero la suspensión de vuelos durante la pandemia lo imposibilitó.

Más tarde, en enero de 2023, Escobar fue detenido y formalizado por un homicidio ocurrido en octubre de 2022. El tribunal ordenó que cumpliera su condena en la cárcel.

En mayo de 2025, fue sobreseído de la causa por homicidio, luego de que la Fiscalía sostuviera que no contaba con suficientes pruebas para sostener la imputación.

Dos meses después, Gendarmería lo sancionó con la suspensión de visitas al recinto penitenciario por desórdenes colectivos. Sin embargo, en abril de este año Rabat firmó un decreto que redujo en seis meses su condena.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el caso?

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a la reincidencia de Edixon Escobar tras haber quedado libre y sostuvo que “son miles y miles de casos que han sido beneficiados con esta ley de rebaja de condenas”, por lo que este sería uno más.

Además, defendió que “no fue este gobierno el que ha dejado libre a personas. Los que se acogieron al beneficio de rebaja de condenas vienen del año 2003”.

En ese contexto, Arenas explicó que las reincidencias ocurren porque la ley “no tenía exclusiones” más allá de los delitos sexuales.