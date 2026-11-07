Gobierno decreta dos días de duelo nacional por la muerte del cineasta Sebastián Lelio

La decisión fue informada por el Ministerio de las Culturas, desde donde destacaron el legado del cineasta chileno.

El Gobierno decretó este sábado dos días de duelo oficial, para este 7 y 8 de noviembre, por el fallecimiento del destacado cineasta chileno Sebastián Lelio.

A través de sus redes sociales, desde el Ministerio de Culturas informaron la decisión y destacaron “su invaluable legado y su contribución a proyectar el talento y la creación audiovisual chilena al mundo“.

El destacado cineasta chileno murió este viernes en su vivienda en Las Condes, a la edad de 52 años, dejando de luto al cine nacional e internacional.

Entre sus películas más reconocidas destacan Gloria (2013), protagonizada por Paulina García, y Una mujer fantástica (2017), con Daniela Vega, cinta que obtuvo el Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 2018.

Luego dio el salto al cine en inglés con Desobediencia, Gloria Bell y The Wonder. Su producción más reciente fue La ola (2025), un musical inspirado en las movilizaciones feministas de 2018 en Chile.

Desde septiembre de este año, el cineasta se encontraba trabajando en Poeta chileno, adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor Alejandro Zambra que aborda la relación entre un padrastro y un hijastro.