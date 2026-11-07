AHORA | Aumentan a 12 los muertos en grave accidente en Ruta de la Fruta en Santo Domingo

El tránsito en la vía se mantiene suspendido en ambas direcciones, con desvío por la Ruta 78.

Durante la mañana de este sábado se registró un grave accidente de tránsito en el km 119 de la Ruta de la Fruta, en el sector de Lilén, en la comuna de Santo Domingo.

Según antecedentes preliminares, estarían involucrados tres vehículos: un camión tolva, un bus interurbano y un vehículo menor.

Equipos de emergencias de Bomberos y Carabineros de Chile, además de personal médico, trabajan en el lugar.

En un principio, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que habían diez personas fallecidas y al menos nueve lesionados.

Ahora, las autoridades confirmaron que el número de víctimas fatales aumentó a 12.

El accidente mantiene el tránsito suspendido en ambos sentidos. De acuerdo con las instrucciones de las autoridades el desvío será por la Ruta 78.

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