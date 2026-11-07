Explotaron las redes: los comentarios que más se repitieron tras el paso de Pandora en la Teletón 2026

El grupo mexicano repasó algunos de sus clásicos en el Teatro Teletón este viernes 6 de noviembre y dividió a los chilenos con su presentación.

El paso de Pandora en la noche inaugural de la Teletón 2026 dejó una serie de comentarios que se repitieron en redes sociales.

El trío mexicano se subió escenario del Teatro Teletón la noche de este viernes e hizo cantar a todo Chile con algunos de sus clásicos, como “Popurrí” y “Cómo te va mi amor”.

La audiencia del evento solidario que se realiza este 6 y 7 de noviembre, se vio dividida en dos bandos: quienes criticaron un aspecto de la presentación y quienes gozaron con ella.





Por un lado, varios de los televidentes comentaron que las integrantes de Pandora desafinaron al cantar. Y por otro, muchos chilenos expresaron sentir ganas de hacer el aseo, acto que vinculan a la música del grupo mexicano.

“Desafinan más que cantan”, “es idea mía o cantaron mal” y “parece que les faltó ensayo”, se lee en X.

Asimismo, en la misma red social, los internautas afirmaron: “Me dieron ganas de hacer aseo”, “se me hizo inevitable pescar la escoba” y “escuché a Pandora y agarré la escoba”.

Revisa los comentarios sobre Pandora en la Teletón 2026 que se repitieron acá

#Teleton2026 Oye las comadres de Pandora, desafinan más que cantan 😳😖 — Pepe Almeyda (@PepeAlmeyda2) November 7, 2026

Es idea mía o cantaron bien mal las Pandora

#Teleton2026 — Marce (@MarceAVergara) November 7, 2026

Pensé que había una pelea de gatos afuera y era Pandora cantando #Teleton2026 — The Daniel Gajardo (@callategajardo) November 7, 2026

Pucha que están desafinadas las Pandora

#Teleton2026 — Danitza_blue_❤ (@Gada_azul) November 7, 2026

Pucha, Pandora…😔

Se han desafinado varias veces. Parece que les faltó ensayo.

Pero gracias por esas canciones eternas ❤️

#Teleton2026

#SumateALoquenosune https://t.co/fL07CgyDBa — Lulúbib 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 (@paloespin) November 7, 2026

yo con cualquier canción de las pandora:

#Teleton2026 #SumateALoQueNosUne https://t.co/XkFwm08pvN — 𝖘𝖔𝖕𝖍 ✮⋆˙ (@cinnamonsoulll) November 7, 2026

me dieron ganas de hacer aseo con este temazo de pandora

#Teleton2026 https://t.co/fTasy3lmZc — valen (@iF0RER1CK) November 7, 2026

Escuchando a Pandora se me hizo inevitable pescar la escoba y empezar a hacer aseo 🤭 #Teleton2026 https://t.co/n4KmFUxLeF — ♓✨ (@yaniiiss_xo) November 7, 2026

Escuché a Pandora y agarre la escoba y la enceradora

#Teleton2026 — Aries (@R_claros) November 7, 2026

Pandora me recuerda esas tardes donde mi mamá ponía el disco a todo volumen mientras terminaba el aseo, y yo hacía las tareas del colegio

#Teleton2026 — Pam (@BingBangBaby) November 7, 2026

Estoy que salgo al balcón a buscar la escoba, para ponerme hacer el aseo con esta banda sonora de fondo en vivo y en directo csm!! #Teleton2026 #Pandora — ᑕᗩᖇö (@barranda_) November 7, 2026

Revisa la presentación de Pandora en la Teletón 2026 acá