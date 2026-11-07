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Explotaron las redes: los comentarios que más se repitieron tras el paso de Pandora en la Teletón 2026

El grupo mexicano repasó algunos de sus clásicos en el Teatro Teletón este viernes 6 de noviembre y dividió a los chilenos con su presentación.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

El paso de Pandora en la noche inaugural de la Teletón 2026 dejó una serie de comentarios que se repitieron en redes sociales.

El trío mexicano se subió escenario del Teatro Teletón la noche de este viernes e hizo cantar a todo Chile con algunos de sus clásicos, como “Popurrí” y “Cómo te va mi amor”.

La audiencia del evento solidario que se realiza este 6 y 7 de noviembre, se vio dividida en dos bandos: quienes criticaron un aspecto de la presentación y quienes gozaron con ella.

Por un lado, varios de los televidentes comentaron que las integrantes de Pandora desafinaron al cantar. Y por otro, muchos chilenos expresaron sentir ganas de hacer el aseo, acto que vinculan a la música del grupo mexicano.

“Desafinan más que cantan”, “es idea mía o cantaron mal” y “parece que les faltó ensayo”, se lee en X.

Asimismo, en la misma red social, los internautas afirmaron: “Me dieron ganas de hacer aseo”, “se me hizo inevitable pescar la escoba” y “escuché a Pandora y agarré la escoba”.

Revisa los comentarios sobre Pandora en la Teletón 2026 que se repitieron acá

Revisa la presentación de Pandora en la Teletón 2026 acá

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