Avanza AC contra Rabat: bancadas de oposición confirman trabajo “conjunto, serio y riguroso”

Aseguraron que trabajan en una Acusación Constitucional “bien fundada, en cumplimiento de nuestro deber de fiscalizar y de resguardar el interés de las víctimas y de la ciudadanía”.

Las bancadas de los partidos de oposición confirmaron el avance de la redacción de la Acusación Constitucional contra Fernando Rabat, por la entrega de beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y criminales de la dictadura.

A través de un comunicado, emitido el viernes 6 de noviembre, indicaron que “continuamos nuestro cronograma de trabajo, avanzando de manera unitaria y coordinada en la elaboración” de la AC contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

“Se trata de un desafío conjunto, serio y riguroso, que asumimos con la responsabilidad que exige una de las herramientas de fiscalización más relevantes que la Constitución entrega a la Cámara de Diputadas y Diputados”, indicaron.





La redacción del libelo acusatorio, anunciado hace más de una semana, es desarrollada por los equipos jurídicos y expertos de las bancadas, quienes recibieron comentarios y contribuciones de Jaime Gajardo, Patricia Muñoz, José Antonio Ramírez, Williams García, Francisco Bustos, Gabriel Osorio y Constanza Tobar.

Desde La Moneda han descartado solicitar la renuncia de Rabat y han reiterado su respaldo al ministro, pese a los cuestionamientos en su contra.

La redacción del líbelo acusatorio es trabajado por las bancadas del Frente Amplio; PC e independientes; Socialista, liberal, radical e independientes; Partido por la Democracia e independientes; y Democracia Cristiana.