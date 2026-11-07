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Avanza AC contra Rabat: bancadas de oposición confirman trabajo “conjunto, serio y riguroso”

Aseguraron que trabajan en una Acusación Constitucional “bien fundada, en cumplimiento de nuestro deber de fiscalizar y de resguardar el interés de las víctimas y de la ciudadanía”.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Las bancadas de los partidos de oposición confirmaron el avance de la redacción de la Acusación Constitucional contra Fernando Rabat, por la entrega de beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y criminales de la dictadura.

A través de un comunicado, emitido el viernes 6 de noviembre, indicaron que “continuamos nuestro cronograma de trabajo, avanzando de manera unitaria y coordinada en la elaboración” de la AC contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Se trata de un desafío conjunto, serio y riguroso, que asumimos con la responsabilidad que exige una de las herramientas de fiscalización más relevantes que la Constitución entrega a la Cámara de Diputadas y Diputados”, indicaron.

La redacción del libelo acusatorio, anunciado hace más de una semana, es desarrollada por los equipos jurídicos y expertos de las bancadas, quienes recibieron comentarios y contribuciones de Jaime Gajardo, Patricia Muñoz, José Antonio Ramírez, Williams García, Francisco Bustos, Gabriel Osorio y Constanza Tobar.

Desde La Moneda han descartado solicitar la renuncia de Rabat y han reiterado su respaldo al ministro, pese a los cuestionamientos en su contra.

La redacción del líbelo acusatorio es trabajado por las bancadas del Frente Amplio; PC e independientes; Socialista, liberal, radical e independientes; Partido por la Democracia e independientes; y Democracia Cristiana.

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