Ministro Rabat figura como imputado en investigación por rebajas de condenas por prevaricación administrativa

Los diputados opositores Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) buscan esclarecer y aclarar lo ocurrido con los polémicos decretos que desataron la polémica, así como determinar eventuales responsables en caso que los haya.

Este lunes se confirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se encuentra en calidad de imputado ante la justicia por una denuncia por el presunto delito de prevaricación administrativa .

La acción fue presentada a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) a raíz de la polémica en torno a las rebajas de condenas a 56 personas encarceladas por delitos sexuales.

Al respecto, el secretario de Estado confirmó la investigación y, desde el Congreso Nacional, aseguró que colaborará con el desarrollo de las pesquisas para esclarecer y determinar lo ocurrido.





“Existe una denuncia en mi contra y, por lo tanto, seguirá, ¿no es cierto?, la tramitación que corresponda en conformidad con los procesos penales y tendrá la colaboración, como yo espero que la preste cualquier chileno al respecto del cual se hace una denuncia”, declaró.

Consultado sobre lo inusual de que un titular de Justicia enfrente una situación de esta naturaleza, Rabat solamente expresó que “lo relevante es lo que se resuelva en definitiva en aquello”.

En relación con los cuestionamientos de jurisprudencia , explicó que “hay una disposición expresa en el artículo 10 de la ley 19.856 que determina que el único órgano competente para calificar aquella materia es la Comisión, y eso es lo que he señalado desde el día uno y eso es muy claro en la ley“.