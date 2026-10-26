“Nuestro propio error”: Pdte. Kast hace mea culpa por beneficios a condenados por delitos sexuales

El mandatario ratificó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en su cargo y reiteró la suspensión de nuevos beneficios para quienes cumplan penas por violaciones a menores de edad.

En horas de esta mañana y desde el Palacio de La Moneda, el presidente José Antonio Kast abordó la polémica por la rebaja de condenas a personas encarceladas por delitos sexuales. “El Estado les falló”, reconoció en relación a las víctimas.

En un breve discurso acompañado por diversos ministros de su gabinete, el mandatario reconoció el “error” cometido en su administración y confirmó la continuidad en su cargo del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

A su vez, hizo un mea culpa a nombre del Gobierno e instó a la Cámara de Diputadas y Diputados a tramitar a la brevedad las iniciativas legislativas propuestas para corregir estos mecanismos permitidos por la ley.

“Esto es muy grave, es profundamente doloroso y es totalmente inaceptable. No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna”, zanjó.

Rabat seguirá en Justicia: “Está trabajando para corregirlo”

En cuanto a las acciones del Ejecutivo, afirmó que la “solución no era dejar que esto siguiera pasando”, por lo que destacó la suspensión de toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores.

“Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos y vamos a usar todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas“, adelantó.

Frente a los hechos “de esta gravedad”, recalcó, “las responsabilidades deben asumirse, los errores deben corregirse y las soluciones deben implementarse”.

“El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo“, dijo en el punto de prensa, antes de reafirmar su permanencia como titular de Justicia.

“He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como ésta, jamás vuelva a repetirse.”