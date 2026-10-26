Gift card de Minvu 2026: qué hacer para obtener la tarjeta de hasta $1,6 millones

El beneficio se entrega mediante una tarjeta digital, que puede utilizarse en ferreterías con convenio con el Serviu de cada región. El llamado contempla 20 mil cupos en todo Chile. Revisa todos los detalles acá.

La gift card del Minvu, llamada oficialmente Tarjeta Banco de Materiales 2.0, es un subsidio destinado a financiar materiales de construcción para realizar reparaciones de baja complejidad en las viviendas.

El beneficio se entrega mediante una tarjeta digital, que puede utilizarse en ferreterías con convenio con el Serviu de cada región. El llamado contempla 20.000 cupos en todo Chile.

¿Cuándo se puede postular a la gift card del Minvu?

Las postulaciones estarán disponibles desde el 9 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2026 y se realizarán completamente en línea, mediante una plataforma que estará habilitada en minvu.cl.

Para solicitar el beneficio será necesario contar con RUT, ClaveÚnica activa y el ahorro mínimo requerido, además de cumplir las condiciones personales y de la vivienda.

¿Cuánto entrega y qué reparaciones permite realizar?

Al postular, las personas deberán elegir una de estas cuatro alternativas:

Reparación de techumbres: 25 UF, aproximadamente $1.022.000 . Disponible solo para casas.

25 UF, aproximadamente . Disponible solo para casas. Reparación de baños: 15 UF, aproximadamente $613.000 . Para casas y departamentos.

15 UF, aproximadamente . Para casas y departamentos. Instalación o reposición de cercos y rejas: hasta 40 UF, aproximadamente $1.635.000 . Solo para casas.

hasta 40 UF, aproximadamente . Solo para casas. Mejoramiento de pisos: 15 UF, aproximadamente $613.000. Para casas y departamentos.

Los montos en pesos son referenciales: el subsidio se calculará con el valor de la UF a la fecha de adjudicación. El aporte financia materiales; la mano de obra y el transporte deben ser cubiertos por las familias.





¿Cuáles son los requisitos para obtener la gift card Minvu?

Los principales requisitos para postular son:

Tener 18 años o más .

. Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva , en el caso de personas extranjeras.

, en el caso de personas extranjeras. Estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH) .

. Ser propietario o propietaria de una única vivienda .

. Habitar la casa o departamento que se busca mejorar.

Contar con ClaveÚnica activa .

. Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con el monto mínimo exigido.

No haber recibido beneficios de los programas DS27 o DS255 después de 2016, según precisa el comunicado de lanzamiento del Minvu.

¿Cuánto ahorro necesito para postular?

El ahorro mínimo depende del tipo de reparación:

Techumbres, baños y pisos: 1 UF, equivalente a $39.732 para este llamado.

1 UF, equivalente a para este llamado. Cercos y rejas: 2 UF, equivalentes a $79.464.

El dinero debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda de BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank, a más tardar a las 14:00 horas del 9 de diciembre de 2026.

Para calcular el ahorro, se utiliza el valor de la UF al 1 de enero de 2026.





¿Qué condiciones debe cumplir la vivienda?

La casa o departamento debe cumplir estas condiciones:

Estar en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes .

. Tener un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.500 UF .

. Contar con una antigüedad mínima de 10 años.

Para reparaciones de techumbre, la ficha del Minvu excluye viviendas con planchas de fibrocemento o tipo pizarreño, debido a las exigencias sanitarias asociadas al manejo de asbesto. Estos trabajos se financian mediante otros llamados del ministerio.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0?

Cuando se abra el proceso, debes ingresar a minvu.cl y seguir estos pasos:

Accede con tu RUT y ClaveÚnica y selecciona el llamado vigente. Revisa tus antecedentes personales y familiares, obtenidos desde el Registro Civil y el RSH. Completa correctamente tu teléfono y correo electrónico. Registra los datos de la vivienda, incluido su rol del SII, y adjunta fotografías del inmueble y del daño que necesitas reparar. Elige el tipo de mejoramiento: techo, baño, cierre perimetral o pisos. Ingresa los datos de tu cuenta de ahorro y de la institución financiera. Acepta la declaración jurada y envía la solicitud. Revisa tu correo electrónico, donde recibirás el comprobante de postulación.

Antes de comenzar, ten a mano los antecedentes del inmueble, los datos de tu cuenta de ahorro y las fotografías que permitan mostrar el deterioro. Enviar la solicitud permite participar en el proceso de selección del beneficio.