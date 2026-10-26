Lluvia no da tregua hoy lunes: a qué hora empiezan las precipitaciones en Santiago y dónde será el peak

Una vaguada en altura traerá lluvia copiosa, fuertes vientos y posibles granizos para varias regiones del norte, centro y sur del país. Revisa aquí los montos y horarios.

Tras un breve receso, este lunes vuelven las lluvias al norte, centro y sur del país: una vaguada en altura provocará precipitaciones desde la Región de Coquimbo hasta el Bíobio, mientras que un sistema frontal sumará inestabilidad en La Araucanía y Los Ríos.

La meteoróloga Allison Göhler afirmó que el fenómeno meteorológico se activará con mayor fuerza al chocar con la cordillera, generando precipitaciones importantes junto a la probabilidad de actividad eléctrica y posibles granizos.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

En Santiago las primeras gotas caerán cerca de las 15:00 horas y se extenderá durante la tarde y noche de este lunes.

Las precipitaciones más intensas se producirán hacia las 18:00.

Se podrían acumular alrededor de 10 milímetros en la capital, acompañadas de vientos de entre 25 y 40 km/h y una temperatura máxima que alcanzará los 20° en la tarde.

El sistema mantendrá una isoterma cero que bajará a los 2.600 metros y 72% de humedad, pudiendo extender las precipitaciones hasta las primeras horas de la madrugada del día martes.





Lluvia desde Coquimbo al Biobío

De acuerdo con la profesional, el pulso más intenso de las lluvias se concentrará en el sector valle desde Rancagua hasta Los Ángeles , abarcando con fuerza las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En el norte, la Región de Coquimbo requerirá especial atención por unos chubascos inusuales para la fecha, mientras que en el sector costero central solo se prevén precipitaciones débiles.

Vale mencionar que la Dirección Meteorológica de Chile mantiene un aviso vigente por probable actividad eléctrica desde Valparaíso hasta el Biobío, generada por el desarrollo de esta vaguada en altura.