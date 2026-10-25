Pronóstico del tiempo en Santiago: prevén chubascos y máximas de hasta 27°C durante la semana

En la región Metropolitana, la semana comenzará con probabilidad de chubascos aislados, mientras que las temperaturas aumentarán progresivamente con el paso de los días.

El tiempo tendrá varios cambios durante los próximos días en la zona central del país, con la llegada de una vaguada que podría dejar chubascos débiles durante la tarde y noche del lunes, especialmente entre las regiones de Coquimbo y el Maule.

De acuerdo con el pronóstico entregado por el meteorólogo de CHV, Andrés Moncada, la jornada dominical estará marcada por la influencia de un anticiclón que favorecerá cielos con escasa nubosidad y ausencia de precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

“Podríamos tener novedades, porque si se fijan, dentro de este gran anticiclón tenemos una pequeña rotación ciclónica, acá hay un flujo que está a favor de las manecillas del reloj y es una pequeña vaguada que mañana ingresa a la zona central y que podría dejar algunos chubascos débiles durante la tarde “, adelantó.





La principal excepción será el extremo austral, donde un sistema frontal podría dejar lluvias y probables tormentas eléctricas durante la tarde.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago esta semana?

El pronóstico para la región Metropolitana contempla variaciones en las temperaturas y la posibilidad de precipitaciones débiles durante las próximas jornadas.

Domingo 25 de octubre: se espera una máxima de 26 °C en Santiago.

Lunes 26 de octubre: podrían registrarse chubascos débiles durante la tarde y noche, con temperaturas entre los 19 y 20 °C.

Martes 27 de octubre: con nubosidad parcial y una máxima cercana a los 23 °C.

Miércoles 28 de octubre: volverá el calor, con una máxima de 27 °C en el centro de Santiago.

Jueves 29 de octubre: se espera un descenso de las temperaturas, con una máxima cercana a los 23°C.

El tiempo en otras regiones

En el resto del país también se esperan condiciones variables durante los próximos días. Mientras gran parte de la zona central tendrá temperaturas agradables este domingo, el extremo austral recibirá precipitaciones asociadas a un sistema frontal.

En la zona, en el altiplano de Arica y Parinacota podrían caer algunas precipitaciones débiles y aisladas en sectores cordilleranos, asociadas al inicio del desarrollo de la alta de Bolivia.

“Se está comenzando a desarrollar la alta de Bolivia y son las primeras lluvias asociadas a este invierno altiplánico. Podrían caer algunas gotitas muy débiles en las altas cumbres andinas de Arica y Parinacota“, comentó.

Mientras que hacia el sur, en la región de Magallanes, en cambio, podrían registrarse precipitaciones y probables tormentas eléctricas durante la tarde de este domingo, aunque Puerto Natales podría alcanzar los 18 °C.

“Los chubascos llegan hacia la tarde del día de hoy a la región de Magallanes, con chance de probables tormentas eléctricas“, comentó el meteorólogo para la región.