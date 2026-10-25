“Sentí una explosión”: Fatal incendio en Pudahuel dejó un fallecido y seis casas afectadas

Dos de las casas fueron consumidas por completo por las llamas. “Cuando me levanté sentí una explosión. Miré para adelante y ya había humo”, relató una vecina.

Un fatal incendio se registró durante la madrugada de este domingo en la comuna de Pudahuel, dejando al menos seis viviendas afectadas.

Dos de las casas fueron consumidas por completo por las llamas. Además, se confirmó que dentro de una de ellas se encontraba una persona fallecida.

Fatal incendio en Pudahuel dejó un fallecido y seis casas afectadas

Una vecina relató el momento en que comenzó el incendio: “Cuando me levanté sentí una explosión . Miré para adelante y ya había humo. Salí y empecé a gritar, ‘fuego, fuego, fuego’. Y ahí empezaron todos los vecinos a salir y a tirar agua”.

Personal de Bomberos encontró a la víctima fatal del siniestro al momento de ingresar a combatir el fuego. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer su identidad.





Primero, Bomberos acudió con tres unidades a la intersección de Laguna El Maule con Laguna del Inca tras una llamada telefónica al 132, pero al dar cuenta de la magnitud del incendio, procedieron a activar una segunda alarma, por lo que llegaron siete unidades del Cuerpo de Quinta Normal.

En total fueron aproximadamente 50 voluntarios de Bomberos los que trabajaron en el siniestro, para apagar las llamas y evacuar a los vecinos al interior de las viviendas.