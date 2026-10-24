Amigo le habría disparado: Lo que se sabe del crimen de joven de 19 años desaparecido en Maipú

Durante la jornada de búsqueda del cuerpo de Benjamín Galdámez, la fiscal Pasten reveló que el autor confeso del crimen dijo haberle disparado al joven.

La Fiscalía entregó nuevos antecedentes del homicidio de Benjamín Galdámez, joven de 19 años que estaba desaparecido desde el martes en Maipú.

Durante esta jornada se confirmó que el presunto asesino, quien se encuentra detenido, confesó a la Policía de Investigaciones (PDI) haber cometido el crimen.

Fiscalía revela nuevos antecedentes del crimen de Benjamín Galdámez

El detenido es un hombre de 20 años que mantenía una relación de amistad de larga data con Galdámez. Según explicó la fiscal Yasne Pasten, ambos “eran conocidos desde hace muchos años. Tenían una relación de amistad “.

La persecutora también reveló que el imputado afirmó haberle disparado a Benjamín y, de esta manera, él habría caído al canal donde se concentra la búsqueda de su cuerpo.

De acuerdo con el relato entregado por el presunto autor del homicidio, se habría producido un problema entre ambos que desencadenó el crimen.

No obstante, Pasten aclaró que “eso no ha sido ratificado y será materia de la investigación”.





Por su parte, la subprefecta Tatiana García Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) Metropolitana, se refirió a la búsqueda del cuerpo de la víctima.

“Hasta ahora no hemos encontrado alguna evidencia de interés criminalístico para la investigación. Sin embargo, la búsqueda sigue”, expuso.

Las labores de rastreo se están desarrollando en el sector del Zanjón de la Aguada en Maipú, a la altura de Casas de Lo Espejo, cerca de la Autopista del Sol.

La ruta podría continuar siguiendo el curso del río Mapocho hasta el río Maipo, que finalmente desemboca en el océano Pacífico.