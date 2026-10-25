Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se percibió durante la mañana de este sábado, a las 10:23 horas.

Durante la mañana de este sábado se registró un sismo de magnitud 4.4 en la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 10:23, a 24 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama.

Según reportó el organismo, el temblor se produjo a una profundidad de 139 kilómetros.