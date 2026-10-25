Beneficio a pederastas: Squella se disculpa y borra dardo a Larraín con mención a Paul Schäfer

El senador y presidente del Partido Republicano llamó este sábado al exministro de Justicia para disculparse tras la polémica que surgió en X.

Arturo Squella se disculpó con Hernán Larraín tras responder con una mención a Paul Schäfer a su declaración sobre el beneficio otorgado a pederastas condenados.

El exministro de Justicia afirmó haber recibido una llamada este sábado de parte del senador, lo que fue confirmado posteriormente por el parlamentario.

Squella se disculpa y borra respuesta a Larraín

A través de su cuenta de X, Squella contó: “Me comuniqué con Hernán Larraín y le pedí personalmente disculpas por mi publicación y me comprometí a eliminarla”.

“Le comenté sobre nuestra molestia por su declaración pública y él me expuso sus razones para haberla hecho”, agregó.

En ese sentido, Squella reflexionó: “Molestias más, molestias menos, en ningún caso se justifica el uso de ironías, menos aún como la expuesta por mi parte”.

“Mi respuesta fue desproporcionada y por lo mismo la razón de mis excusas públicas”, asumió el presidente del Partido Republicano.





Por su parte, Hernán Larraín comentó que Squella lo llamó “para disculparse por las expresiones ofensivas que utilizó al referirse a mí en un tweet“.

“Reconoció que sus palabras no tenían justificación alguna, que las eliminaría y que lo diría públicamente. He aceptado sus disculpas y ahora a trabajar por Chile”, mencionó.

De esta manera, Larraín zanjó la polémica que comenzó tras el debate sobre la rebaja de penas a condenados por abusos sexual a menores de edad, firmada por el Gobierno.