“Lamentable ventilar todo”: Cruz-Coke cuestiona a Squella tras inesperada respuesta a Larraín con mención a Paul Schäfer

La polémica sobre la rebaja de penas a condenados por abusos a menores de edad, firmada por el Gobierno, terminó provocando un roce entre los presidentes de dos partidos oficialistas.

Luciano Cruz-Coke cuestionó a Arturo Squella tras su inesperada respuesta con mención a Paul Schäfer, a la declaración de Hernán Larraín sobre la rebaja de penas a condenados por abusos a menores de edad firmada por el Gobierno.

El polémico debate en torno al tema, que comenzó como una crítica hacia los decretos del gobierno de José Antonio Kast, terminó provocando un roce entre los dos presidentes de Evópoli y el Partido Republicano.

El cruce entre Cruz-Coke y Squella tras dichos de Hernán Larraín

“Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá. Así no se necesita oposición”, lanzó Cruz-Coke contra Squella a través de X.

Esto, luego de que el timonel de los republicanos respondiera a Larraín: ¿Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, no crees Hernán?“.





En sus redes sociales, el exministro de Justicia y Derechos Humanos del segundo gobierno de Sebastián Piñera recordó que en 2019 presentó un proyecto de ley que excluía de los beneficios de rebajas a quienes hubieran cometido delitos contra menores de edad.

La norma se promulgó en 2022. No obstante, según indicó, en su aplicación “la jurisprudencia de la Corte Suprema tuvo criterios distintos. Inicialmente estimó que los condenados con anterioridad a la vigencia de la ley tenían derecho al beneficio y lo concedió”.

“Sin embargo, en fallos recientes la Corte ha modificado esa posición y ha rechazado su entrega, reconociendo que la rebaja de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal”, añadió.

Tras el intercambio entre los senadores, producto de los dichos de Larraín, Squella volvió a escribir en X: “Así es Luciano, por lo mismo me veo en la obligación de denunciar a quienes abonan al engaño de la izquierda, que intenta hacer ver a una buena persona como promotora de beneficios a los peores criminarles que pueden haber “.

“Que venga de una persona que más encima tiene el historial que tiene en la materia, no se puede dejar pasar“, sostuvo.

El intercambio entre Cruz-Coke, Squella y Larraín en orden

Declaración Pública https://t.co/nbH5yGsGGh — Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) October 23, 2026

Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, no crees Hernán? — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) October 24, 2026

Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá.. Así no se necesita oposición — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) October 24, 2026