Oposición estudia AC contra Rabat por beneficio a pederastas y llama al pdte. Kast a “asumir su responsabilidad”

Las bancadas de oposición cuestionaron que “hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido tardía, insuficiente e irresponsable, además de errónea jurídicamente”.

Este viernes, la oposición emitió una declaración conjunta en la que llamaron al presidente José Anonio Kast a “asumir su responsabilidad” en la recientemente conocida rebaja de pena a pederastas condenados por la justicia.

La declaración fue firmada por las bancadas del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y Partido Liberal.

A través de un escrito, sostuvieron que “el presidente Kast debe asumir su responsabilidad y tomar acciones. Él no es un observador, es el jefe de gobierno. Si el ministro Rabat está en el cargo fue porque el Presidente lo nombró”.

Esto, tras conocerse que el Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat, otorgó 56 rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

Ante esto, desde la posición le exigieron al mandatario remover a Rabat de su cargo y criticaron que “hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido tardía, insuficiente e irresponsable, además de errónea jurídicamente”.





Asimismo, las bancadas opositoras comunicaron el acuerdo de impulsar una Sesión Especial el próximo 28 de octubre “con el objetivo de que el Ministro Rabat dé cuenta al Congreso Nacional de este cambio de criterio y le explique al país sus razones”.

Finalmente, confirmaron la intención de presentar una Acusación Constitucional contra el jefe de la cartera: “Estaremos analizando argumentos jurídicos y dialogando con todos los sectores políticos que tengan un compromiso claro con defender a los niños y niñas de estos perversos abusos”.

“Una vez recabados los antecedentes, anunciaremos nuestra definición conjunta el día miércoles 28 de octubre en el Congreso Nacional”, indicaron.

Justicia anuncia freno a tramitaciones y diputadas UDI piden revocar las rebajas de penas

Ante los cuestionamientos, esta jornada el Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la tramitación de estos decretos de rebaja de condenas, medida que, según argumentaron, se adoptó tras un análisis de la normativa vigente que permitió identificar “un vacío legal” relacionado con la aplicación de las restricciones a personas sentenciadas antes de 2022.

Entre las medidas anunciadas está la presentación de un proyecto para modificar el procedimiento de reducción de condena por conducta intachable y las causales de exclusión del beneficio.

Pese a esto, las diputadas UDI Marlene Pérez y Alejandra Valdebenito llamaron a revocar los decretos que autorizaron la rebaja de pena a 56 condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, asegurando que “deben volver a la cárcel”.