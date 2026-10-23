Gobierno suspende tramitación de decretos de rebaja de condenas por delitos sexuales

Tras múltiples cuestionamientos por otorgar 56 rebajas de penas a condenados por abuso sexual y violación de menores de edad, ahora el Ejecutivo anunció la suspensión de la tramitación de estos decretos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena, luego de una serie de críticas tras darse a conocer 56 disminuciones de penas a agresores sexuales.

Según informó la cartera este viernes, la decisión se adoptó tras un análisis de la normativa vigente que permitió identificar “un vacío legal” relacionado con la aplicación de las restricciones a personas sentenciadas antes de 2022.

“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La autoridad agregó: “ Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos , porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.





Los cambios legislativos anunciados por Justicia

Entre las medidas se contempla presentar un proyecto para modificar el procedimiento de reducción de condena por conducta intachable y las causales de exclusión del beneficio.

También incorporará una regla de temporalidad que precise qué requisitos serán exigibles a los postulantes y normas que garanticen el derecho de las víctimas a ser oídas.

Además, el Ejecutivo impulsará con discusión inmediata el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, una moción parlamentaria transversal que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

Esta iniciativa contempla que las solicitudes de reducción de condena de la Ley N° 19.856, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios sean conocidas y resueltas por jueces, trasladando estas decisiones desde las actuales comisiones especiales hacia los tribunales de justicia.

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