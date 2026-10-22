Pdta. del Senado ofició a ministro de Justicia y confirmó proyecto para impedir rebajas a violadores de menores

Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional, señaló que busca “esclarecer cómo se otorgaron estos beneficios y corregir la normativa”, tras la polémica en la que está el titular de la cartera, Fernando Rabat.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció un proyecto de ley que busca impedir la rebaja por comportamiento sobresaliente a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Esto, a un día de que se diera a conocer que el Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas de condena durante el gobierno del presidente José Antonio Kast a autores de delitos sexuales contra menores.

“Detrás de estos delitos hay víctimas y familias que viven con sus consecuencias. Por eso estamos actuando en dos frentes: esclarecer cómo se otorgaron estos beneficios y corregir la normativa para cerrar la excepción que permite estas rebajas”, dijo la senadora.

Si bien la actual normativa excluye de los beneficios a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores, sí “mantiene una excepción cuando en la sentencia se aplica el artículo 73 del Código Penal, referido a una eximente incompleta“.





Por lo tanto, aclaró que el “proyecto elimina esa excepción: conserva los efectos de dicha circunstancia al fijar judicialmente la pena, pero impide que permita acceder posteriormente a una rebaja por comportamiento sobresaliente“.

Asimismo, anunció que ofició al titular de Justicia, Fernando Rabat, para conocer cómo se adoptó esta decisión: “Necesitamos saber qué antecedentes se tuvieron a la vista, qué normas se aplicaron y cómo se verificó el cumplimiento de los requisitos”.

“Esperamos construir un acuerdo transversal”

“La ley estableció una prohibición, pero dejó una excepción que proponemos eliminar. Queremos que, para los delitos comprendidos en este proyecto, esa circunstancia no vuelva a habilitar una reducción de condena”, complementó

La iniciativa también pretende fortalecer las exigencias para conceder las reducciones reguladas por esta ley. Las calificaciones deberán explicar los antecedentes que las sustentan y cómo se ponderaron los informes contradictorios relevantes.

Núñez manifestó su disposición a impulsar una pronta tramitación y añadió que la ausencia de una urgencia del Ejecutivo no debería impedir que el Congreso avance.

“Vamos a trabajar para que este proyecto tenga prioridad y se tramite con celeridad”, zanjó. “Valoro los esfuerzos de otros parlamentarios y espero que construyamos un acuerdo transversal”.