14/ 10/ 2026 19:36

Paulina Núñez llama al gobierno a “aumentar más recursos” para enfrentar el desempleo en el Presupuesto 2027

Paulina Núñez, presidenta del Senado, conversó con CHV Noticias sobre sus impresiones de la administración del presidente José Antonio Kast, el Presupuesto 2027 y las alternativas para enfrentar el desempleo. En relación con este último punto, la senadora propuso medidas como aumentar los recursos destinados a los subsidios a la contratación e impulsar proyectos en sectores como la construcción o la minería.