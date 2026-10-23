“Que Dios los tenga en su reino”: Luciano Cruz-Coke conmemoró a su primo Eduardo y a sus dos hijos a un año de su muerte

El senador compartió una emotiva fotografía del recuerdo, acompañado de un texto en redes sociales.

El senador Luciano Cruz-Coke hizo un emotivo homenaje en redes sociales a su primo, Eduardo Cruz-Coke, y a sus dos hijos, a un año de su muerte.

El crimen ocurrió en octubre de 2025, cuando el fotógrafo y sus hijos, Federico y Eduardo, fueron encontrados muertos en su casa en La Reina.





¿Qué dijo Luciano Cruz-Coke?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, el senador Cruz Coke compartió una fotografía junto a su primo.

“Ayer recordamos en misa en el Verbo Divino a Eduardo Cruz-Coke y a sus hijos Eduardo y Federico, al cumplirse un año de su trágica muerte”, escribió.

En esa misma línea, agregó: “Sus amigos, compañeros de curso, familiares y personas que los querían acompañaron la ceremonia. En recuerdo de su memoria, descansen en paz. Que Dios los tenga en su Reino”.

El caso por la muerte de Eduardo sigue en investigación y, hasta el momento, el único imputado es su cuñado, Jorge Ugalde.

La investigación apunta a que el móvil del crimen habrían sido disputas por patrimonio y herencias familiares.

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