En la audiencia se presentaron nuevos antecedentes que relacionaban el material genético del imputado y Eduardo Cruz-Coke, por lo que el tribunal decidió mantener la cautelar.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva a Jorge Ugalde, imputado por el triple homicidio ocurrido en La Reina que le costó la vida a Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares se presentaron diversos antecedentes relevantes

muestras de ADN encontradas en manillas de una puerta, el lavamanos y un colet.

A eso se le sumó la prueba ya conocida de una máscara de gorila que habría sido comprada por el propio Ugalde el mismo día del crimen.





Según lo que se dio a conocer, esta prueba tenían material genético del imputado al interior, mientras que por dentro tenía ADN del fallecido fotógrafo.

Dado los antecedentes expuestos y cómo vinculan a Ugalde en la escena del crimen el tribunal estimó mantener la presión.

“El día de hoy estableció que no han variado las circunstancias que llevaron a decretar la prisión preventiva, descartando todos los supuestos nuevos antecedentes invocados por la defensa, estableciendo presunciones fundadas de participación”, declaró el fiscal Francisco Lanas.

Parte de la estrategia de la defensa incluía la presentación de conversaciones que Eduardo Cruz-Coke tuvo con su exesposa y madre de sus hijos, Carolina Grellet, en lo que se daba cuenta de una tensa relación y apuntan a investigar a personas con algún tipo de interés económico.